Характеристики товара
Описание
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, волнообразные пружины, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 3
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 65см х 70см х 100см х 14кг, 0,52 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина710 мм
- Высота940 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Вес14 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасабук
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.52 м3
- Изделия стопируютсяНет