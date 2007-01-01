Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Onset, серый, черный
Кресло Onset, серый, черный
7 оценок
88 090
Кресло Onset, серый, черный - фото 1Кресло Onset, серый, черный - фото 2Кресло Onset, серый, черный - фото 3
NEW

Кресло Onset, серый, черный

Артикул: CH-082-662
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики

Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, волнообразные пружины, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 3
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 65см х 70см х 100см х 14кг, 0,52 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес14 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.52 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кресло Onset, серый, черный
Кресло Onset, серый, черный
88 090
