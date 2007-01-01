Характеристики товара
Описание
Используются дорогостоящие материалы и технологии:
Упаковка - качественная коробка из 5-слойного картона.
Каждое кресло упаковано индивидуально.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина630 мм
- Ширина630 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья580 мм
- Глубина сиденья630 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Материалметалл, велюр
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки640 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет