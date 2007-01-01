Характеристики товара
Описание
Современное комфортное кресло District Lounge для отдыха и релакса. Сочетание мягкого сиденья и эргономичной спинки, всё что необходимо для максимального комфорта. Интерьерное дизайнерское кресло из букле привнесёт в ваш дом нотку эстетики и сделает пространство более уютным, не перегружая его. Мини-кресло в стиле лаунж станет отличным выбором для небольших помещений, а благодаря форме легко впишется в любой интерьер. Кресло на металлическом каркасе прослужит долго и будет радовать своим внешним видом. Металлические ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольные покрытия от царапин и препятствуют скольжению.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья590 мм
- Глубина сиденья590 мм
- Вес7.2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, фанера, букле
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасафанера, металл
- Цветтерракот
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки770 мм
- Вес упаковки10.20 кг
- Объём упаковки0.42 м3
- Габариты упаковки для логистики830
- Изделия стопируютсяНет