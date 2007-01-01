Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло District Lounge букле терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло District Lounge букле терракотовый
10 оценок
18 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло District Lounge букле терракотовый - фото 1Кресло District Lounge букле терракотовый - фото 2Кресло District Lounge букле терракотовый - фото 3Кресло District Lounge букле терракотовый - фото 4Кресло District Lounge букле терракотовый - фото 5
NEW

Кресло District Lounge букле терракотовый

Артикул: CH-081-496
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья590 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло прозрачное Vanity, серый
Фотография товара Кресло прозрачное Vanity, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Remind с подлокотниками, бежевый
Фотография товара Кресло Remind с подлокотниками, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современное комфортное кресло District Lounge для отдыха и релакса. Сочетание мягкого сиденья и эргономичной спинки, всё что необходимо для максимального комфорта. Интерьерное дизайнерское кресло из букле привнесёт в ваш дом нотку эстетики и сделает пространство более уютным, не перегружая его. Мини-кресло в стиле лаунж станет отличным выбором для небольших помещений, а благодаря форме легко впишется в любой интерьер. Кресло на металлическом каркасе прослужит долго и будет радовать своим внешним видом. Металлические ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольные покрытия от царапин и препятствуют скольжению.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья590 мм
  • Глубина сиденья590 мм
  • Вес7.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, фанера, букле
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветтерракот
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Вес упаковки10.20 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Габариты упаковки для логистики830
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла - лучшие модели

Фотография товара Кресло Олби Квадро зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Олби Квадро зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Олби Квадро зелёный

5
В наличии 86 шт.
New
Фотография товара Кресло Etna зеленое, основание золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna зеленое, основание золото, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna зеленое, основание золото

12
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло Etna зеленое, основание черный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna зеленое, основание черный металл, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna зеленое, основание черный металл

13
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло Etna коричневое, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna коричневое, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna коричневое, основание хром

10
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло Etna серое, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna серое, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna серое, основание хром

5
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло Теллинг шенилл карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Теллинг шенилл карри, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Кресло Теллинг шенилл карри

9
В пути 4 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Ayla, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Ayla, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Кресло лаунж Ayla, серый

11
В наличии 29 шт.
New
Фотография товара Кресло Naree, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Naree, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Naree, зеленый

10
В наличии 39 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Fir, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Fir, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
44 990

Кресло лаунж Fir, светло-серый

13
В наличии 21 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Bones, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Bones, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
43 990

Кресло лаунж Bones, жемчужный

15
В наличии 33 шт.

Товар в корзине

Кресло District Lounge букле терракотовый
Кресло District Lounge букле терракотовый
18 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности