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Настоящее фото товара Кресло Онта, кофейный, пластик/хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Онта, кофейный, пластик/хром
8 оценок
26 890
Товар в корзине. Перейти
Кресло Онта, кофейный, пластик/хром - фото 1Кресло Онта, кофейный, пластик/хром - фото 2Кресло Онта, кофейный, пластик/хром - фото 3Кресло Онта, кофейный, пластик/хром - фото 4Кресло Онта, кофейный, пластик/хром - фото 5
Новинка

Кресло Онта, кофейный, пластик/хром

Артикул: CH-087-370
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1240 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Увеличенная мягкая зона поясничной поддержки обеспечивает превосходную поддержку спины в течение рабочего дня. Изящные пластиковые подлокотники со вставками "под хром" и мягкими накладками гармонично сочетаются с хромированной крестовиной, придавая креслу элегантность. Механизм качания позволяет регулировать высоту сиденья, жесткость отклонения и обеспечивает фиксацию наклона в 3-х положениях. В наличии два изысканных цвета — кофейный и классический черный, которые подойдут под любой интерьер. В ассортименте представлено конференц-кресло Онта н/п, которое позволит дополнить кабинет руководителя.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1240 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветбежевый
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Вес упаковки23.3 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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