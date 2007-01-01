Характеристики товара
Описание
Массивное кресло руководителя с эргономичной спинкой и поясничной поддержкой. Увеличенные подушки и выраженный подголовник обеспечивают комфорт. Металлическая рама усиливает каркас. Механизм качания мультиблок с регулировкой под вес пользователя фиксирует спинку вертикально и позволяет отклонять её назад в 5 положениях. Жесткость отклонения регулируется пружинным блоком. Кресло выдерживает нагрузку до 210 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина730 мм
- Высота1200/1260 мм
- Ширина сиденья600 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья550/610 мм
- Максимальная нагрузка210 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки860 мм
- Высота упаковки430 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Вес упаковки24.5 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет