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Настоящее фото товара Кресло Ривер Хэви, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ривер Хэви, черный, экокожа
5 оценок
31 390
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Новинка

Кресло Ривер Хэви, черный, экокожа

Артикул: CH-087-427
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота1200/1260 мм
  • Ширина сиденья600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Массивное кресло руководителя с эргономичной спинкой и поясничной поддержкой. Увеличенные подушки и выраженный подголовник обеспечивают комфорт. Металлическая рама усиливает каркас. Механизм качания мультиблок с регулировкой под вес пользователя фиксирует спинку вертикально и позволяет отклонять её назад в 5 положениях. Жесткость отклонения регулируется пружинным блоком. Кресло выдерживает нагрузку до 210 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота1200/1260 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья550/610 мм
  • Максимальная нагрузка210 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки860 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Вес упаковки24.5 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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