Логистические данные:
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стол Vector дуб/графит
Табурет-стремянка Closely
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки
Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ темно-серый
Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый
Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ темно-серый
Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ светло-коричневый
Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый
Стул Fold, металлокаркас белый
Стул Joker бежевый, складной
Стул ученический Ламифорка, регулируемый
Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт