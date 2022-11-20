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Кровать Брешиа - фото 1Кровать Брешиа - фото 2

Кровать Брешиа

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Характеристики товара

Описание

Кровать Брешиа подходит как гостиницам, отелям, домам отдыха, так и хостелам, апартаментам и квартирам посуточно. Кровати Брешиа изготовлены по современным технологиям и отлично впишутся в номера в скандинавском, ретро и минималистичной стиле. Кровать Брешиа включается в себя основание из металла с ламелиями из березы. Удобные съемные чехлы крепятся на липучке, поэтому за ними удобно ухаживать в гостинице. Высота изголовья 105 см, допустимая ширина матраса - 30 см. Дополнительно можно сделать обивку задней спинки изголовья, а также сделать подъемный механизм с ящиком для белья

Цена изделия может измениться при выборе обивки.


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Основные характеристики

  • Ширина940 мм
  • Длина2050 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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