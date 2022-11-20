Характеристики товара
Описание
Кровать Брешиа подходит как гостиницам, отелям, домам отдыха, так и хостелам, апартаментам и квартирам посуточно. Кровати Брешиа изготовлены по современным технологиям и отлично впишутся в номера в скандинавском, ретро и минималистичной стиле. Кровать Брешиа включается в себя основание из металла с ламелиями из березы. Удобные съемные чехлы крепятся на липучке, поэтому за ними удобно ухаживать в гостинице. Высота изголовья 105 см, допустимая ширина матраса - 30 см. Дополнительно можно сделать обивку задней спинки изголовья, а также сделать подъемный механизм с ящиком для белья
Цена изделия может измениться при выборе обивки.
Основные характеристики
- Ширина940 мм
- Длина2050 мм
- Страна изготовленияРоссия