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Кровать Кальяри

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Характеристики товара

Описание

Кровать Кальяри производится с использованием ДСП и ДВП. Часто применяется в гостиницах и отелях. Кровати Кальяри изготовлены по международным стандартам и подойдут почти для любого стиля номера. Каркас основания металлический, ламели выполнены из березы. Удобные съемные чехлы крепятся на липучке, поэтому за ними удобно ухаживать в гостинице.

Цена изделия может измениться при выборе обивки.


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Основные характеристики

  • Ширина940 мм
  • Длина2050 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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