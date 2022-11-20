Основание для кровати Box Spring Hotel

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Основание для кровати Box Spring Hotel

4.7
10 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Мягкая кровать Emerald
Мягкая кровать Emerald
Следующий Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Характеристики товара

Описание

Класс: Подходит для гостиниц, хостелов, баз отдыха, квартир посуточно, общежитий и др.

Размер: 80х200х60 см. Возможно изготовление по параметрам заказчика.

Цвет: Белый, бежевый, серый, коричневый и др.

Обработка: Основание обтянуто хлопковым жаккардом, простеганном на синтепоне или обтянуто экокожей. Ткань не поддерживает горение.

Высота: 30 см

Детали: Ножки хром, ручка для транспортировки, колесные опоры.

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 39025
3 150 ₽Оптовая цена
13

Пуф Руби белый

Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
14

Пуф Руби коричневый

Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
14

Пуф Руби бежевый

Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
11

Пуф Руби красный

Пуф ПФ-1 бежевыйНастоящее фото товара Пуф ПФ-1 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
13

Пуф ПФ-1 бежевый

Настоящее фото товара Пуф ПФ-1 коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
14

Пуф ПФ-1 коричневый

Пуф-банкетка ЛугоНастоящее фото товара Пуф-банкетка Луго, произведённого компанией ChiedoCover
4 999
Оптовая цена
12

Пуф-банкетка Луго

Настоящее фото товара Кресло Мир G, произведённого компанией ChiedoCover
от77 290
Оптовая цена
9

Кресло Мир G

Настоящее фото товара Кресло Честер В, произведённого компанией ChiedoCover
от59 490
Оптовая цена
7

Кресло Честер В

Настоящее фото товара Кресло Честер Че, произведённого компанией ChiedoCover
от84 290
Оптовая цена
13

Кресло Честер Че

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
14

Прихожая лофт Нагпур

Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
16

Прихожая лофт Наилси

Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
7

Прихожая лофт Намвон

Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
10

Прихожая лофт Наплен

Настоящее фото товара Прихожая лофт Наталь, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена
10

Прихожая лофт Наталь

Настоящее фото товара КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
1 050
Оптовая цена
9Хит

КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)

Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
12Хит

КПБ 1.5 сп, сатин 135гр

Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
1 550
Оптовая цена
5

КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)

Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
1 450
Оптовая цена
10

КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)