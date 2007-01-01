Характеристики товара
Описание
Кровать Кальяри производится с использованием ДСП и ДВП. Часто применяется в гостиницах и отелях. Кровати Кальяри изготовлены по международным стандартам и подойдут почти для любого стиля номера. Каркас основания металлический, ламели выполнены из березы. Удобные съемные чехлы крепятся на липучке, поэтому за ними удобно ухаживать в гостинице.
Цена изделия может измениться при выборе обивки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2050 мм
- Ширина940 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет