Настоящее фото товара Кровать Кальяри, 2050*940, произведённого компанией ChiedoCover
Кровать Кальяри, 2050*940
48 оценок
30 290
Кровать Кальяри, 2050*940 - фото 1Кровать Кальяри, 2050*940 - фото 2Кровать Кальяри, 2050*940 - фото 3Кровать Кальяри, 2050*940 - фото 4Кровать Кальяри, 2050*940 - фото 5Кровать Кальяри, 2050*940 - фото 6Кровать Кальяри, 2050*940 - фото 7

Кровать Кальяри, 2050*940

Артикул: CH-032-727
48 оценок
Основные характеристики
  • Длина2050 мм
  • Ширина940 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кровать Кальяри производится с использованием ДСП и ДВП. Часто применяется в гостиницах и отелях. Кровати Кальяри изготовлены по международным стандартам и подойдут почти для любого стиля номера. Каркас основания металлический, ламели выполнены из березы. Удобные съемные чехлы крепятся на липучке, поэтому за ними удобно ухаживать в гостинице.

Цена изделия может измениться при выборе обивки.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

