Характеристики товара
Описание
Кровать Катания подходит как гостиницам, отелям, домам отдыха, так и хостелам, апартаментам и квартирам посуточно. Кровати Катания достаточно часто используют в номерах гостиницы. Вы можете заказать абсолютно любой размер: односпальные, двуспальные, евро, а также кровать по индивидуальным параметрам. Кровать Катания изготовлена из ДСП и включается в себя основание из металла с ламелиями из березы.
Цена изделия может измениться при выборе обивки.
Основные характеристики
- Ширина940 мм
- Длина2050 мм
- Страна изготовленияРоссия