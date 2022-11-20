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Кровать Катания

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Характеристики товара

Описание

Кровать Катания подходит как гостиницам, отелям, домам отдыха, так и хостелам, апартаментам и квартирам посуточно. Кровати Катания достаточно часто используют в номерах гостиницы. Вы можете заказать абсолютно любой размер: односпальные, двуспальные, евро, а также кровать по индивидуальным параметрам. Кровать Катания изготовлена из ДСП и включается в себя основание из металла с ламелиями из березы.

Цена изделия может измениться при выборе обивки.


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Основные характеристики

  • Ширина940 мм
  • Длина2050 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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