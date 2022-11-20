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Кровать раскладная Модель 208

Артикул: CH-053-222
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Раскладная кровать 208 модели с изголовьем, которое не дает упасть подушке во время сна и делает отдых максимально комфортным. Тип основания кровати – ламели, стальные трубы каркаса квадратного сечения. Благодаря чему раскладная кровать выдерживает нагрузку до 120 кг.

Расцветка и рисунок матраса могут отличаться от заявленных на фотографии.

Ламели: клееный берёзовый шпон.
Высота от пола до ламелей - 300 мм.
Высота от пола до продольного фиксатора матраца - 370 мм.
Диаметр колесиков - 40 мм.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина2000 мм
  • Высота390 мм
  • ОбивкаПоликоттон
  • НаполнительСтандартный поролон
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки19.50 кг

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