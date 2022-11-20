Характеристики товара
Описание
Раскладная кровать 208 модели с изголовьем, которое не дает упасть подушке во время сна и делает отдых максимально комфортным. Тип основания кровати – ламели, стальные трубы каркаса квадратного сечения. Благодаря чему раскладная кровать выдерживает нагрузку до 120 кг.
Расцветка и рисунок матраса могут отличаться от заявленных на фотографии.
Ламели: клееный берёзовый шпон.
Высота от пола до ламелей - 300 мм.
Высота от пола до продольного фиксатора матраца - 370 мм.
Диаметр колесиков - 40 мм.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина2000 мм
- Высота390 мм
- ОбивкаПоликоттон
- НаполнительСтандартный поролон
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки19.50 кг