Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр360 мм
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло Bond TM, экокожа коричневая
Стул Oliver, велюр темно-зеленый
Комплект мебели Гарсия, brown
Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано светлый
Стул обеденный Ralph Ткань Оранжевый
Стул Норвег, коричневый
Крышка, сталь нержавеющая, D220
Крышка, сталь нержавеющая, D300
Крышка, сталь нержавеющая, D400
Крышка, сталь нержавеющая, D280
Крышка стекло, пластик, D280
Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая,16 см, металлическая
Крышка, стекло, пластик, 30 см, прозрачный, черный
Крышка, сталь нержавеющая, 215 мм, металлическая