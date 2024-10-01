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Крышка, сталь нержавеющая, D360 - фото 1

Крышка, сталь нержавеющая, D360

Артикул: CH-057-927
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр360 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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