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Крышка, стекло, пластик, 30 см, прозрачный, черный - фото 1Крышка, стекло, пластик, 30 см, прозрачный, черный - фото 2Крышка, стекло, пластик, 30 см, прозрачный, черный - фото 3

Крышка, стекло, пластик, 30 см, прозрачный, черный

Артикул: CH-058-493
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр300 мм
  • Вес800 кг
  • Материалпластик, стекло
  • Цветчерный, прозрачный

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