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Крышка стекло, пластик, D240 - фото 1

Крышка стекло, пластик, D240

Артикул: CH-057-928
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр240 мм
  • Материалпластик, стекло

Отзывы

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