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Крышка, сталь нержавеющая, D320 - фото 1

Крышка, сталь нержавеющая, D320

Артикул: CH-057-926
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота65 мм
  • Диаметр320 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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