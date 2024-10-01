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Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфоровая, белый - фото 1

Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфоровая, белый

Артикул: CH-061-454
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

«Кунстверк» – производитель из Китая, который производит высококачественные фарфоровые емкости и приборы к ним. В этой стране к традиционному блюду подают специальную ложку для мисо-супа. По форме она напоминает половник, только небольшого размера.

Ее длина 140 мм, высота 14 мм. Столовый прибор из фарфора имеет белый цвет, выполнен в минималистичном стиле без декора. Благодаря глянцевой поверхности глазури за посудой легко ухаживать. Материал не меняет вкус продуктов, хорошо сохраняет температуру, позволяет максимально раскрыть вкус блюда. В нашем магазине большой выбор товаров для подачи мисо-супа, можно собрать белый или черный набор из фарфора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Ширина45 мм
  • Высота14 мм
  • Вес0,06 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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