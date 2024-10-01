Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
«Кунстверк» – производитель из Китая, который производит высококачественные фарфоровые емкости и приборы к ним. В этой стране к традиционному блюду подают специальную ложку для мисо-супа. По форме она напоминает половник, только небольшого размера.
Ее длина 140 мм, высота 14 мм. Столовый прибор из фарфора имеет белый цвет, выполнен в минималистичном стиле без декора. Благодаря глянцевой поверхности глазури за посудой легко ухаживать. Материал не меняет вкус продуктов, хорошо сохраняет температуру, позволяет максимально раскрыть вкус блюда. В нашем магазине большой выбор товаров для подачи мисо-супа, можно собрать белый или черный набор из фарфора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина140 мм
- Ширина45 мм
- Высота14 мм
- Вес0,06 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт