Товар в корзине. Перейти
Ложка для мисосупа «Кунстверк» из фарфора, белый - фото 1

Ложка для мисосупа «Кунстверк» из фарфора, белый

Артикул: CH-061-456
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка для мисосупа «Опшенс» фарфор, белый
Фотография товара Ложка для мисосупа «Опшенс» фарфор, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка для мисосупа фарфор, белый
Фотография товара Ложка для мисосупа фарфор, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Традиционный азиатский суп подают в керамических пиалах со специальными ложками для мисо-супа. Производитель «Кунстверк» предлагает большой выбор посуды для подачи блюд из прочного, легкого в обращении материала. Эта ложна в виде небольшого половника имеет белый цвет и длину 140 мм, ее высота 10 мм. Ручка короткая, аккуратная. Изделие без декора, поэтому хорошо сочетается с любой фарфоровой посудой. Глубоким столовым прибором удобно зачерпывать жидкость. Благодаря низкой теплопроводности фарфор сохраняет температуру блюда, максимально раскрывает его вкус.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Ширина47 мм
  • Высота10 мм
  • Вес0,05 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для хлеба дуб, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6208
7 190 ₽

Ящик для хлеба дуб, коричневый

12
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2603
1 290 ₽Оптовая цена

Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический

8
В наличии 29 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2905
2 390 ₽

Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, белый

14
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Фиори» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Фиори», произведённого компанией ChiedoCover
от9109
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Фиори»

13
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Уайт», произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Уайт»

11
В наличии 2760 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Тики», произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Тики»

14
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09010
3 400 ₽

Бумага для подачи

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, серый, поливинилхлорид, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, серый, поливинилхлорид

5
В наличии 290 шт.
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный

14
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Шетлэнд», 420мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Шетлэнд», 420мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Шетлэнд», 420мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 480 шт.

Другие товары из раздела ложки для мисосупа

Настоящее фото товара Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от60
Оптовая цена

Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфор, белый

12
В наличии 2880 шт.
Настоящее фото товара Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфоровая, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфоровая, белый

15
В наличии 436 шт.
Настоящее фото товара Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфор, черный

15
В наличии 979 шт.
Настоящее фото товара Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфоровая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от80
Оптовая цена

Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфоровая, черный

11
В наличии 130 шт.
Настоящее фото товара Ложка для мисосупа «Кунстверк» из фарфора, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от100
Оптовая цена

Ложка для мисосупа «Кунстверк» из фарфора, черный

5
В наличии 432 шт.
Настоящее фото товара Ложка для мисосупа «Монако Вайт» фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена

Ложка для мисосупа «Монако Вайт» фарфор, белый

12
В наличии 29 шт.

Товар в корзине

Ложка для мисосупа «Кунстверк» из фарфора, белый
Ложка для мисосупа «Кунстверк» из фарфора, белый
от 70
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для хлеба дуб, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6208
7 190 ₽

Ящик для хлеба дуб, коричневый

12
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2603
1 290 ₽Оптовая цена

Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический

8
В наличии 29 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2905
2 390 ₽

Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, белый

14
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Фиори» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Фиори», произведённого компанией ChiedoCover
от9109
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Фиори»

13
В наличии 144 шт.