Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Традиционный азиатский суп подают в керамических пиалах со специальными ложками для мисо-супа. Производитель «Кунстверк» предлагает большой выбор посуды для подачи блюд из прочного, легкого в обращении материала. Эта ложна в виде небольшого половника имеет белый цвет и длину 140 мм, ее высота 10 мм. Ручка короткая, аккуратная. Изделие без декора, поэтому хорошо сочетается с любой фарфоровой посудой. Глубоким столовым прибором удобно зачерпывать жидкость. Благодаря низкой теплопроводности фарфор сохраняет температуру блюда, максимально раскрывает его вкус.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина140 мм
- Ширина47 мм
- Высота10 мм
- Вес0,05 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт