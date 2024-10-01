Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Ложка для мисосупа «Кунстверк» — особый столовый прибор, используемый при сервировке столов японской кухней. У нее оригинальная форма. Она больше по сравнению со стандартными столовыми ложками, имеет большее углубление и короткую плотную ручку.
Длина товара 13 см. Материал — фарфор, цвет белый. Ложка имеет лаконичный дизайн, который отлично сочетается с простой посудой для азиатских рецептов. Благодаря высокому качеству материала товар прост в уходе, долговечен, его можно легко мыть в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина130 мм
- Вес0,045 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт