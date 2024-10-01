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Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфор, белый - фото 1

Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфор, белый

Артикул: CH-061-453
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Ложка для мисосупа «Кунстверк» — особый столовый прибор, используемый при сервировке столов японской кухней. У нее оригинальная форма. Она больше по сравнению со стандартными столовыми ложками, имеет большее углубление и короткую плотную ручку.


Длина товара 13 см. Материал — фарфор, цвет белый. Ложка имеет лаконичный дизайн, который отлично сочетается с простой посудой для азиатских рецептов. Благодаря высокому качеству материала товар прост в уходе, долговечен, его можно легко мыть в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Вес0,045 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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