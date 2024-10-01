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Ложка для мисосупа «Опшенс» фарфор, белый - фото 1

Ложка для мисосупа «Опшенс» фарфор, белый

Артикул: CH-061-466
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0,035 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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