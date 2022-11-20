Характеристики товара
Описание
Рекомендуем Вам мягкую мебель для баров и ресторанов серии КВАДРО . В данной серии предусмотрены все необходимые элементы для грамотного решения интерьера
Рекомендуем Вам мягкую мебель для баров и ресторанов серии КВАДРО . В данной серии предусмотрены все необходимые элементы для грамотного решения интерьера
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Чехол 08 белый
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
Стул барный Орион черный
Стул барный Хай-Тек коричневый