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Нож десертный «Флоренция» - фото 1

Нож десертный «Флоренция»

Артикул: CH-061-419
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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