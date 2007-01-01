Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Нож Челси десертный, произведённого компанией ChiedoCover
Нож Челси десертный
10 оценок
190
Товар в корзине. Перейти
Нож Челси десертный - фото 1

Нож Челси десертный

Артикул: CH-071-576
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина200 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож Файн десертный
Фотография товара Нож Файн десертный от компании ChiedoCover.
Следующий Нож Эдел десертный, 20 см
Фотография товара Нож Эдел десертный, 20 см от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Денвер», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Денвер», длина 200мм

5
В наличии 3600 шт.
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый

6
В наличии 384 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Икорница «Шефс» стекло 30 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Икорница «Шефс» стекло 30 мл, прозрачный

15
В наличии 9600 шт.
Фотография товара Пепельница «Опшенс», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Опшенс», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Пепельница «Опшенс», фарфор, белый

11
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,15л, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,15л

9
В наличии 300 шт.
Фотография товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический

15
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от59015
690 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 876 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Виллоу», произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Тарелка «Виллоу»

10
В наличии 258 шт.
Настоящее фото товара Бокал Schott Zwiesel Mondial для пива, произведённого компанией ChiedoCover
790

Бокал Schott Zwiesel Mondial для пива

8
Настоящее фото товара Доска для подачи прямоугольная с ручкой из дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Доска для подачи прямоугольная с ручкой из дуба

8
В наличии 6 шт.

Другие товары из раздела ножи десертные

Настоящее фото товара Нож десертный «Эко Ансер» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Нож десертный «Эко Ансер» сталь нержавеющая, металлический

12
В наличии 101 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Элит» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Нож десертный «Элит» сталь нержавеющая, металлический

12
В наличии 1008 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Фрида» сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Нож десертный «Фрида» сталь нержавеющая, металлическая

14
В наличии 87 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Алайниа» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Нож десертный «Алайниа» сталь нержавеющая, металлический

8
В наличии 183 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Лувр» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Нож десертный «Лувр» сталь нержавеющая, металлический

12
В наличии 252 шт.
Фотография товара Нож десертный «Сан Ремо» хромоникелевая сталь, хромированная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож десертный «Сан Ремо» хромоникелевая сталь, хромированная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Нож десертный «Сан Ремо» хромоникелевая сталь, хромированная

7
В наличии 144 шт.
Фотография товара Нож десертный «Деко» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож десертный «Деко» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Нож десертный «Деко» сталь нержавеющая

9
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Мерси Микс» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Нож десертный «Мерси Микс» сталь нержавеющая

14
В наличии 178 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Синтезис» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Нож десертный «Синтезис» сталь нержавеющая

10
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Нож Сальса десертный, произведённого компанией ChiedoCover
290

Нож Сальса десертный

7
В наличии 16573 шт.

Товар в корзине

Нож Челси десертный
Нож Челси десертный
190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Денвер», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Денвер», длина 200мм

5
В наличии 3600 шт.
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый

6
В наличии 384 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Икорница «Шефс» стекло 30 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Икорница «Шефс» стекло 30 мл, прозрачный

15
В наличии 9600 шт.
Фотография товара Пепельница «Опшенс», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Опшенс», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Пепельница «Опшенс», фарфор, белый

11
В наличии 15 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Велюр для обивки мебели
Велюр для обивки мебели

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.04.2025 Подстолье по лучшей цене
Подстолье по лучшей цене

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!
🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!

Перейдите, чтобы узнать подробности