Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Нож десертный «Аляска бэйсик» — удобный сервировочный прибор для подачи десертов. Он небольшой, за счет чего очень удобный. Длина изделия 205 мм. При этом ручка ножа составляет всего 10 см, а ширина 5 мм.
Нож для десертов выполнен из качественной нержавеющей стали. Это стандартный материал для изготовления столовых приборов, который привлекает качеством. Производитель выбирает лаконичную форму, но при этом делает ручку немного изогнутой, что обеспечивает максимум удобства при захвате ножа.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина205/100 мм
- Ширина5 мм
- Вес0,054 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт