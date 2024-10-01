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Нож для колки льда «Пробар» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый - фото 1

Нож для колки льда «Пробар» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый

Артикул: CH-058-833
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина230 мм
  • Ширина60 мм
  • Вес0,118 кг
  • Материалдерево, нержавеющая сталь
  • Цветбежевый, серебряный

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