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Нож для колки льда «Пробар Премиум Оникс» сталь нержавеющая, серебристый - фото 1Нож для колки льда «Пробар Премиум Оникс» сталь нержавеющая, серебристый - фото 2Нож для колки льда «Пробар Премиум Оникс» сталь нержавеющая, серебристый - фото 3Нож для колки льда «Пробар Премиум Оникс» сталь нержавеющая, серебристый - фото 4

Нож для колки льда «Пробар Премиум Оникс» сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-839
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина188 мм
  • Ширина100 мм
  • Вес0,263 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

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