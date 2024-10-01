Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Она изготовлена из прочной нержавеющей стали, которая выдерживает любую температуру. Ее особенность – матовая поверхность и нежный цвет, как у лепестков роз. Длина предмета 19 см. На поверхности нет декора, ручка прямая и удобная. В нашем магазине большой выбор приборов этого производителя разных цветов: розовый, черный, золото.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина190 мм
- Вес0.056 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветрозовое золото
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт