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Вилка столовая «Саппоро бэйсик», длина 190мм - фото 1Вилка столовая «Саппоро бэйсик», длина 190мм - фото 2

Вилка столовая «Саппоро бэйсик», длина 190мм

Артикул: CH-060-729
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Она изготовлена из прочной нержавеющей стали, которая выдерживает любую температуру. Ее особенность – матовая поверхность и нежный цвет, как у лепестков роз. Длина предмета 19 см. На поверхности нет декора, ручка прямая и удобная. В нашем магазине большой выбор приборов этого производителя разных цветов: розовый, черный, золото.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина190 мм
  • Вес0.056 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветрозовое золото

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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