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Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево - фото 1

Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево

Артикул: CH-058-727
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина165 мм
  • Диаметр37 мм
  • Вес0.062 кг

Отзывы

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