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Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево, диаметр 30мм - фото 1

Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево, диаметр 30мм

Артикул: CH-058-728
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина155 мм
  • Диаметр30 мм
  • Вес0.052 кг

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