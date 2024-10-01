Ножи для теста и пиццы

Настоящее фото товара Нож для пиццы «Проотель», сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
690

Нож для пиццы «Проотель», сталь нержавеющая, пластик

12
В наличии 432 шт.
Настоящее фото товара Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
370

Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево

6
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево, диаметр 30мм, произведённого компанией ChiedoCover
350

Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево, диаметр 30мм

13
В наличии 154 шт.
Настоящее фото товара Нож для пиццы, тефлон, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
340

Нож для пиццы, тефлон, пластик

12
В наличии
Настоящее фото товара Нож для пиццы, сталь нержавеющая, абс-пластик, произведённого компанией ChiedoCover
5 220

Нож для пиццы, сталь нержавеющая, абс-пластик

11
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Нож роликовый для теста, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
1 050

Нож роликовый для теста, пластик

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Нож для пиццы с ручкой из термостойкого пластика до 200°, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
6 900

Нож для пиццы с ручкой из термостойкого пластика до 200°, сталь нержавеющая

5
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Нож роликовый для теста, пластик,сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
15 600

Нож роликовый для теста, пластик,сталь нержавеющая

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож роликовый для теста, 7 лезвий, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Нож роликовый для теста, 7 лезвий, сталь нержавеющая

7
В наличии
Настоящее фото товара Нож роликовый для теста, пластик, длина 120, произведённого компанией ChiedoCover
1 250

Нож роликовый для теста, пластик, длина 120

12
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для пиццы, сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
820

Нож для пиццы, сталь, пластик

7
В наличии
Настоящее фото товара Нож роликовый двойной, пластик, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Нож роликовый двойной, пластик, сталь нержавеющая

6
В наличии
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