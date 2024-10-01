Нож для пиццы «Проотель», сталь нержавеющая, пластик
Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево
Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево, диаметр 30мм
Нож для пиццы, тефлон, пластик
Нож для пиццы, сталь нержавеющая, абс-пластик
Нож роликовый для теста, пластик
Нож для пиццы с ручкой из термостойкого пластика до 200°, сталь нержавеющая
Нож роликовый для теста, пластик,сталь нержавеющая
Нож роликовый для теста, 7 лезвий, сталь нержавеющая
Нож роликовый для теста, пластик, длина 120
Нож для пиццы, сталь, пластик
Нож роликовый двойной, пластик, сталь нержавеющая