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Нож роликовый для теста, пластик - фото 1

Нож роликовый для теста, пластик

Артикул: CH-058-731
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина60 мм
  • Материалпластик
  • Цветбежевый

Отзывы

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