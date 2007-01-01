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Настоящее фото товара Обеденное кресло Флоу, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Обеденное кресло Флоу, серо- бежевый
10 оценок
26 290
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Обеденное кресло Флоу, серо- бежевый - фото 1Обеденное кресло Флоу, серо- бежевый - фото 2

Обеденное кресло Флоу, серо- бежевый

Артикул: CH-074-271
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина699 мм
  • Высота808 мм
  • Вес21 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Металлическое обеденное кресло Флоу имеет гармоничные пропорции и эргономичную посадку, отражая актуальные тенденции в дизайне. Глубокое и комфортное обеденное кресло понравится самым требовательным клиентам. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет креслам адаптироваться к разным интерьерным решениям и стилям. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.

Для удобства посадки предлагается использовать стильные подушки сиденья, выполненные из особо прочной и водонепроницаемой ткани Оксфорд, с наполнением из шариков Сиберия дропс (Комфорт), поролона (Оптимум) и основанием из антискользящей ткани.
Металлические обеденные кресла Флоу изготавливаются из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Дизайн обеденных кресел Флоу позволяет им легко интегрироваться как в природный ландшафт, так и в городскую среду. Кресла отлично подойдут для приусадебных участков загородных домов и дач, террас и балконов, для уличных кафе и ресторанов, иных городских пространств с большой посещаемостью. Коллекция кресел Флоу предназначена для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.

Выбирая Флоу, вы создаете атмосферу спокойствия и безмятежности в любом пространстве!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина699 мм
  • Высота808 мм
  • Вес21 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки808 мм
  • Высота упаковки692 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Вес упаковки29 кг
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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