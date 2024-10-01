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Офисное массажное кресло Balance, шоколад

Артикул: CH-068-157
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество массажных роликов спины: 4
Зоны массажа: Спина / Поясница / Ягодицы
Массажный механизм: 2D массаж
Вид массажа: Вибрационный
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество автоматических программ: 3


Технические характеристики

Управление: Пульт управления
Механизм качания: Мультиблок
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 150 кг
Потребляемая мощность: 42 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина670 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота1200/1400 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Мощность42 Вт
  • Цветтемно-коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки1000 мм
  • Объём упаковки0.77 м3
  • Вес упаковки35 кг

Отзывы

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