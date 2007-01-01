Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество массажных роликов спины: 4
Зоны массажа: Спина / Поясница / Плечи / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный / Раскатывающий / Роликовый / Шиацу
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество автоматических программ: 3
Технические характеристики
Механизм качания: Топ-ган Люкс
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 130 кг
Потребляемая мощность: 42 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина650 мм
- Ширина660 мм
- Высота1270 мм
- Вес23 кг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Материалкожа
- Материал каркасаметалл
- Мощность42 Вт
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Вес упаковки26 кг
- Объём упаковки0.56 м3
- Изделия стопируютсяНет