Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество массажных роликов спины: 4
Зоны массажа: Спина / Поясница / Плечи / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный / Раскатывающий / Роликовый / Шиацу
Количество автоматических программ: 3
Технические характеристики
Механизм качания: Топ-ган Люкс
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 130 кг
Потребляемая мощность: 42 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина670 мм
- Ширина750 мм
- Высота1200/1400 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Максимальная нагрузка130 кг
- Мощность42 Вт
- Цветтемно-коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки1000 мм
- Вес упаковки30 кг
- Объём упаковки0.77 м3
- Изделия стопируютсяНет