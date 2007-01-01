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Настоящее фото товара Офисное массажное кресло Гранд, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Офисное массажное кресло Гранд, антрацит
9 оценок
56 790
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Офисное массажное кресло Гранд, антрацит - фото 1Офисное массажное кресло Гранд, антрацит - фото 2

Офисное массажное кресло Гранд, антрацит

Артикул: CH-068-169
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина670 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота1200/1400 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество массажных роликов спины: 4
Зоны массажа: Спина / Поясница / Плечи / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный / Раскатывающий / Роликовый / Шиацу
Количество автоматических программ: 3


Технические характеристики

Механизм качания: Топ-ган Люкс
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 130 кг
Потребляемая мощность: 42 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина670 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота1200/1400 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Мощность42 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки1000 мм
  • Вес упаковки30 кг
  • Объём упаковки0.77 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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