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Настоящее фото товара Основание для напольного крепления WWT ELCON Spinner, произведённого компанией ChiedoCover
Основание для напольного крепления WWT ELCON Spinner
8 оценок
5 090
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Основание для напольного крепления WWT ELCON Spinner - фото 1Основание для напольного крепления WWT ELCON Spinner - фото 2Основание для напольного крепления WWT ELCON Spinner - фото 3Основание для напольного крепления WWT ELCON Spinner - фото 4

Основание для напольного крепления WWT ELCON Spinner

Артикул: CH-088-850
8 оценок
Основные характеристики
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Основание для напольного крепления WWT ELCON Spinner
Основание для напольного крепления WWT ELCON Spinner
5 090
В корзине

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