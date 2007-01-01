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Настоящее фото товара Оттоманка АЛЕКС, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
Оттоманка АЛЕКС, пудровый
32 оценки
5 69032
8 340 ₽
Товар в корзине. Перейти
Оттоманка АЛЕКС, пудровый - фото 1
Распродажа

Оттоманка АЛЕКС, пудровый

Артикул: CH-020-322
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота370 мм
  • Высота до сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оттоманка — обязательный атрибут всех современных дизайнерских интерьеров. Это довольно функциональный предмет, который пригодится как в качестве небольшого удобного табурета, так и в качестве подставки для ног. Снять напряжение после сложного рабочего дня можно с помощью оттоманки, которая станет настоящим спутником вашего комфорта. Оттоманку Алекс можно приобрести отдельно, а также в комплекте с креслом Алекс , выполненном в той же цветовой гамме нежной пудры. Ножки изготовлены из прочного металла с уплотнителями, которые добавляют устойчивости и защищают пол от потертостей и износа. Обивка — нежный и мягкий велюр, который всегда смотрится органично, подчеркивая стильный дизайн помещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота370 мм
  • Высота до сиденья370 мм
  • Вес3.4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Товар в корзине

Оттоманка АЛЕКС, пудровый
Оттоманка АЛЕКС, пудровый
от 5 690
8 340 ₽
В корзине

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