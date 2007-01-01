Характеристики товара
Описание
Оттоманка — обязательный атрибут всех современных дизайнерских интерьеров. Это довольно функциональный предмет, который пригодится как в качестве небольшого удобного табурета, так и в качестве подставки для ног. Снять напряжение после сложного рабочего дня можно с помощью оттоманки, которая станет настоящим спутником вашего комфорта. Оттоманку Алекс можно приобрести отдельно, а также в комплекте с креслом Алекс , выполненном в той же цветовой гамме нежной пудры. Ножки изготовлены из прочного металла с уплотнителями, которые добавляют устойчивости и защищают пол от потертостей и износа. Обивка — нежный и мягкий велюр, который всегда смотрится органично, подчеркивая стильный дизайн помещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина400 мм
- Высота370 мм
- Высота до сиденья370 мм
- Вес3.4 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветрозовый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет