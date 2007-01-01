Характеристики товара
Описание
Пеллеты или топливные гранулы / древесные гранулы – твердый вид топлива, стремительно набирающий популярность. Отходы в виде щепы и опилок хвойных или лиственных деревьев спрессовывают в цилиндрические гранулы. Стандартный диаметр составляет 6 мм , а длина варьируется от 10 до 50 мм.
Благодаря качественному сырью при изготовлении топливных гранул, после сгорания, пеллеты не нуждаются в специальной утилизации, их зольность составляет ~ 0.5%.
Пеллеты не уступают по характеристике и эффективности своим конкурентам, а некоторые виды топлива, гранулы даже превосходят, такие как колотые дрова, каменный уголь, природный газ и нефть, особенно это касается более низкой цены, теплотворности и экологичности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр6 мм
- Вес5 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет