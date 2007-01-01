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Настоящее фото товара Пеллеты топливные гранулы д6мм, 5кг, произведённого компанией ChiedoCover
Пеллеты топливные гранулы д6мм, 5кг
10 оценок
1 090
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Пеллеты топливные гранулы д6мм, 5кг - фото 1

Пеллеты топливные гранулы д6мм, 5кг

Артикул: CH-088-797
10 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр6 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пеллеты или топливные гранулы / древесные гранулы – твердый вид топлива, стремительно набирающий популярность. Отходы в виде щепы и опилок хвойных или лиственных деревьев спрессовывают в цилиндрические гранулы. Стандартный диаметр составляет 6 мм , а длина варьируется от 10 до 50 мм.

Благодаря качественному сырью при изготовлении топливных гранул, после сгорания, пеллеты не нуждаются в специальной утилизации, их зольность составляет ~ 0.5%.
Пеллеты не уступают по характеристике и эффективности своим конкурентам, а некоторые виды топлива, гранулы даже превосходят, такие как колотые дрова, каменный уголь, природный газ и нефть, особенно это касается более низкой цены, теплотворности и экологичности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр6 мм
  • Вес5 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Товар в корзине

Пеллеты топливные гранулы д6мм, 5кг
Пеллеты топливные гранулы д6мм, 5кг
1 090
В корзине

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