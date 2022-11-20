Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасадерево
Подставка для ног Толидо
Подставка для ног Лоредо
Подставка для ног Чандлер
Подставка для ног Туман
Подставка для ног Рино
Подставка для ног Буффало
Подставка для ног Чесапик
Подставка для ног Фримонт
Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO терра, красная кожа
Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, бежевая кожа
Стул Роза, вельвет цвет бордо
Обеденная группа Эсека
Обеденная группа Бела
Обеденная группа Текмо
Обеденная группа Аком
Обеденная группа Кримба
Полукресло Лилия, серо-розовый
Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден