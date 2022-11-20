+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Подставка для ног Лоредо от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подставка для ног Лоредо

          4.4
          Оптовая цена
          от 990 ₽
          При покупке от 5 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Подставка для ног Лоредо
          Подставка для ног Лоредо
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару

          Подставка для ног Лоредо

          4.4
          990 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Подставка для ног Толидо
          Подставка для ног Толидо
          Следующий Подставка для ног Чандлер
          Подставка для ног Чандлер

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Материал каркасадерево

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Декоративная подушка 45x45 синяя
          Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Джеймс
          Настоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
          1 290 ₽1 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул складной банкетный Lite, белый
          Настоящее фото товара Обеденный стол Монарх, произведённого компанией ChiedoCover
          80 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденный стол Монарх
          Настоящее фото товара Обеденная группа Освальд, стулья Charman, произведённого компанией ChiedoCover
          21 350 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденная группа Освальд, стулья Charman
          Настоящее фото товара Обеденная группа Освальд, стулья Морган белые, произведённого компанией ChiedoCover
          26 150 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденная группа Освальд, стулья Морган белые
          Настоящее фото товара Обеденная группа Освальд, стулья Морган красные, произведённого компанией ChiedoCover
          26 150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Освальд, стулья Морган красные
          Настоящее фото товара Обеденная группа Освальд, стулья Морган черные, произведённого компанией ChiedoCover
          26 150 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Освальд, стулья Морган черные
          Настоящее фото товара Комплект детский Eames, 2 голубых и 2 желтых стула, произведённого компанией ChiedoCover
          11 750 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комплект детский Eames, 2 голубых и 2 желтых стула
          Настоящее фото товара Полукресло Лилия, темно-серый - красный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          11 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Полукресло Лилия, темно-серый - красный

          Другие товары из раздела подставки для ног оптом

          Настоящее фото товара Подставка для ног Туман, произведённого компанией ChiedoCover
          970 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подставка для ног Туман
          Настоящее фото товара Подставка для ног Рино, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подставка для ног Рино
          Настоящее фото товара Подставка для ног Буффало, произведённого компанией ChiedoCover
          1 200 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подставка для ног Буффало
          Настоящее фото товара Подставка для ног Гилберт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подставка для ног Гилберт
          Настоящее фото товара Подставка для ног Глейндейл, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подставка для ног Глейндейл
          Настоящее фото товара Подставка для ног Чесапик, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подставка для ног Чесапик
          Настоящее фото товара Подставка для ног Фримонт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подставка для ног Фримонт
          Настоящее фото товара Оттоманка Contour бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
          7 450 ₽
          Оптовая цена
          5
          Оттоманка Contour бежевая
          Настоящее фото товара Оттоманка Contour серый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 570 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Оттоманка Contour серый