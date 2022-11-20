Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасадерево
Подставка для ног Толидо
Подставка для ног Лоредо
Подставка для ног Чандлер
Подставка для ног Туман
Подставка для ног Рино
Подставка для ног Буффало
Подставка для ног Гилберт
Подставка для ног Чесапик
Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO терра, красная кожа
Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, бежевая кожа
Кресло Хукер
Кресло Тим
Обеденная группа Чибанга
Обеденная группа Лоджес
Обеденная группа Норманс
Обеденная группа Грейтаун
Обеденная группа Уитборн
Урна У-01
Столовая группа стол Престиж, стулья Ким
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден