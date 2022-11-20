Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасадерево
Подставка для ног Толидо
Подставка для ног Лоредо
Подставка для ног Чандлер
Подставка для ног Туман
Подставка для ног Рино
Подставка для ног Буффало
Подставка для ног Гилберт
Подставка для ног Фримонт
Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO терра, красная кожа
Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, бежевая кожа
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Подушка Лебяжий пух Люкс
Полукресло Джеймс
Обеденная группа Поро
Обеденная группа Бируки
Обеденная группа Луанго
Обеденная группа Женжи
Подставка для ног Рино
Стол Asti Foto
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден