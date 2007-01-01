Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали золотого цвета (нитрит титана). Лаковое покрытие. Размер верхней части: Ø25 см. Рекомендуемый размер столешницы: Ø50.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота570 мм
- Диаметр350 мм
- Вес7.2 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD500 мм
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Вес упаковки8.30 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет