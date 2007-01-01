Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Подстолье 1162EM
Подстолье 1162EM
13 оценок
18 190
Подстолье 1162EM

Артикул: CH-080-067
Основные характеристики
  • Высота580 мм
  • Диаметр250 мм
  • Вес7.25 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали титанового цвета (нитрит титана). Лаковое покрытие. Размер верхней части: Ø25 см. Рекомендуемый размер столешницы: Ø50.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Высота580 мм
  • Диаметр250 мм
  • Вес7.25 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD500 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.30 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

