Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали титанового цвета (нитрит титана). Лаковое покрытие. Размер верхней части: Ø25 см. Рекомендуемый размер столешницы: Ø50.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота580 мм
- Диаметр250 мм
- Вес7.25 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD500 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки8.30 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет