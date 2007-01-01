Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (зеркальное). Подстолье состоит из двух отдельных стреловидных ног. Лаковое покрытие. Рекомендуемый размер столешницы: 180х90.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина500 мм
- Высота720 мм
- Вес19 кг
- Материал подстольясталь
- Цветхромированный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Вес упаковки21.90 кг
- Объём упаковки0.48 м3
- Изделия стопируютсяНет