Настоящее фото товара Подстолье 2195EM, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 2195EM
42 790
NEW

Артикул: CH-080-898
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота720 мм
  • Вес19 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (зеркальное). Подстолье состоит из двух отдельных стреловидных ног. Лаковое покрытие. Рекомендуемый размер столешницы: 180х90.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал подстольясталь
  • Цветхромированный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Вес упаковки21.90 кг
  • Объём упаковки0.48 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подстолье 2195EM
