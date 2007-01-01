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            Состоялось открытие шоурума ChiedoCover в Краснодаре

            Открылся мебельный шоурум ChiedoCover в Краснодаре, где представлены самые новые и актуальные образцы мебели и текстиля, которые завоевали интерес у наших покупателей.

            Магазин уже посетили: популярный певец и блогер Эммануил @emmanuil123, лучший кондитер Краснодара, лауреат премии "Вкусный успех" @lucien_cakes и успешные мамы-блоггеры: @mama_yulya и @zhilkina_m.

            Мы рады видеть Вас в нашем новом шоуруме каждый день, с 10 утра до 10 вечера без обеда и выходных, в ТРК Галактика по адресу: ул. Уральская, 98/11.

            Телефон для справок: +7 938 508 21 21

            Наша сеть активно развивается и в планах значительное расширение по всей России. Ждите открытия в вашем городе или откройте его сами. Подробные условия сотрудничества читайте на странице Открыть магазин



            Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover-31%
            1 240 ₽1 790 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Хит 25мм
            Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-37%
            Новинка
            3 790 ₽5 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Kongsberg изумруд
            Настоящее фото товара Стул Эйфория, произведённого компанией ChiedoCover-32%
            5 190 ₽7 590 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Эйфория
            Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, вельвет красный, произведённого компанией ChiedoCover-37%
            3 790 ₽5 990 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стул Маллин Диамант, вельвет красный
            Настоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-11%
            5 390 ₽5 990 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки

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