Открылся мебельный шоурум ChiedoCover в Краснодаре, где представлены самые новые и актуальные образцы мебели и текстиля, которые завоевали интерес у наших покупателей.
Магазин уже посетили: популярный певец и блогер Эммануил @emmanuil123, лучший кондитер Краснодара, лауреат премии "Вкусный успех" @lucien_cakes и успешные мамы-блоггеры: @mama_yulya и @zhilkina_m.
Мы рады видеть Вас в нашем новом шоуруме каждый день, с 10 утра до 10 вечера без обеда и выходных, в ТРК Галактика по адресу: ул. Уральская, 98/11.
Телефон для справок: +7 938 508 21 21
Наша сеть активно развивается и в планах значительное расширение по всей России. Ждите открытия в вашем городе или откройте его сами. Подробные условия сотрудничества читайте на странице Открыть магазин