Характеристики товара
Описание
Подстолье является разборным. Состоит из трех частей (основание, опора, площадка для крепления столешницы. Собирается за 2 мин. Внутренняя стержневая стяжка гарантирует соединение повышенной надежности. Основание регулируется до 7мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр450 мм
- Вес15 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет