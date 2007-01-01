Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Подстолье Geoid
7 оценок
9 790
NEW

Подстолье Geoid

Артикул: CH-084-026
7 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр450 мм
  • Вес15 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Цветчерный
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Подстолье является разборным. Состоит из трех частей (основание, опора, площадка для крепления столешницы. Собирается за 2 мин. Внутренняя стержневая стяжка гарантирует соединение повышенной надежности. Основание регулируется до 7мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Другие товары из раздела подстолья для кафе

от12 990
Оптовая цена

Подстолье Кальяри

46
4 690
Оптовая цена

Подстолье металлическое, 1006EM

60
В наличии 1 шт.
5 490
Оптовая цена

Подстолье обеденное Lest, черный

5
В наличии 36 шт.

С этим товаром покупают

