Характеристики товара
Описание
Вес Нетто, кг: 8
Габариты: 640 x 640 x 730 мм
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина640 мм
- Длина640 мм
- Вес8 кг
- Материал подстольядерево
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
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Вес Нетто, кг: 8
Габариты: 640 x 640 x 730 мм
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