Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье металлическое, 1006ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье металлическое, 1006ЕМ
60 оценок
4 690
Товар в корзине. Перейти
Подстолье металлическое, 1006ЕМ - фото 1Подстолье металлическое, 1006ЕМ - фото 2Подстолье металлическое, 1006ЕМ - фото 3Подстолье металлическое, 1006ЕМ - фото 4

Подстолье металлическое, 1006ЕМ

Артикул: CH-010-701
60 оценок
Основные характеристики
  • Высота730 мм
  • Диаметр440 мм
  • Вес6 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сафир, велюр велутто 55/спинка и кант трусарди 37/1, морилка венге
Фотография товара Стул Сафир, велюр велутто 55/спинка и кант трусарди 37/1, морилка венге от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье 2207ЕМ
Фотография товара Подстолье 2207ЕМ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Диаметр440 мм
  • Вес6 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материалметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.50 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела подстолья для кафе

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1053ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1053ЕМ

84
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье металлическое 1040ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1040ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1040ЕМ

61
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Геоид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Геоид, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Подстолье Геоид

7
Фотография товара Подстолье 2209ЕМ из нержавеющей стали от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2209ЕМ из нержавеющей стали, произведённого компанией ChiedoCover
33 898

Подстолье 2209ЕМ из нержавеющей стали

11
В наличии 10 шт.
Новинка
Фотография товара Подстолье стальное 4008 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье стальное 4008, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Подстолье стальное 4008

15
В наличии 30 шт.
Новинка
Фотография товара Подстолье 4211 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 4211, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Подстолье 4211

12
В наличии 30 шт.
Новинка
Фотография товара Подстолье 4603 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 4603, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Подстолье 4603

14
В наличии 30 шт.
Новинка
Фотография товара Подстолье 4028 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 4028, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Подстолье 4028

8
В наличии 30 шт.
Новинка
Фотография товара Подстолье 4029 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 4029, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Подстолье 4029

6
В наличии 30 шт.
Новинка
Фотография товара Подстолье 6207 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 6207, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Подстолье 6207

15
В наличии 9 шт.

Товар в корзине

Подстолье металлическое, 1006ЕМ
Подстолье металлическое, 1006ЕМ
4 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности